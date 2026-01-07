Alias Negro Willy es señalado por su vinculación con el atentado armado contra TC Televisión

Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias 'Negro Willy', cabecilla de 'Los Tiguerones', fue liberado en España. El Ministerio del Interior confirmó a Teleamazonas el hecho, este miércoles 7 de enero de 2026.

Alias 'Negro Willy', fue detenido por la Guardia Civil española el pasado 23 de octubre la Guardia Civil española, en colaboración con la Policía de Ecuador.

Su detención se dio en la localidad Segur de Calafell, en el noreste de España. También se detuvo a su hermano Álex Iván, alias 'Ronco', considerados los cabecillas de los Tiguerones.

Según informaron fuentes próximas a la investigación, ambos contaban con órdenes internacionales de detención y los agentes descubrieron que Bautista llevaba años viviendo en la región española de Cataluña con documentación falsa, desde donde seguía coordinando actividades ilícitas de su organización en Ecuador.

Entre los actos cometidos por esta banda destaca el asalto al canal de televisión ecuatoriano TC Televisión de Guayaquil mientras emitían un informativo en directo en enero de 2024.