Tortuga marina sorprende a un buzo con inesperado 'aletazo' en pleno océano

Una tortuga se acerca a un buzo, le abofetea y se marcha

Un curioso encuentro bajo el agua se volvió viral en redes sociales luego de que un buzo captara el momento exacto en que una tortuga marina se le acerca tranquilamente y, de forma inesperada, le da un ligero “aletazo” antes de continuar nadando.

En el video, el animal se aproxima lentamente mientras el buzo la observa y graba la escena. Sin mostrar señales de agresividad, la tortuga extiende una de sus aletas y golpea suavemente al hombre, provocando sorpresa y risas entre quienes han visto las imágenes.

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que calificaron el momento como “adorable”, “gracioso” y “uno de los encuentros más inesperados del océano”.

Especialistas recuerdan que las tortugas marinas suelen ser animales tranquilos y curiosos, aunque recomiendan mantener siempre una distancia prudente para no alterar su comportamiento natural ni poner en riesgo su hábitat.

El video se suma a otros encuentros virales entre humanos y fauna marina que continúan fascinando a millones de personas en plataformas digitales.