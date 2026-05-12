Felipe brilló en una noche de sorpresas y se mantiene como líder absoluto en ¡Ahora Caigo!

La noche de este martes 12 de mayo de 2026 arrancó con toda la energía en el capítulo 15 de ¡Ahora Caigo!, conducido por Víctor Aráuz, quien desde el inicio transmitió toda la emoción por una nueva jornada de competencia. La expectativa era enorme por la participación del líder de la noche y puntero de la tabla general del Ciclo 2.

Desde la huella central apareció Felipe Campana, el reconocido chef y presentador de televisión, quien sorprendió no solo por su entusiasmo, sino también por protagonizar un espectacular show musical que encendió el set del programa. El público respondió con aplausos y gran emoción ante una de las entradas más llamativas de la temporada.

La primera participante de la noche fue Karina Arguello, quien llegó decidida a superar el reto del “Revoltillo”. Sin embargo, Felipe contaba con la ventaja de tener dos vidas y, tras un enfrentamiento muy disputado, Karina terminó cayendo y se convirtió en la primera eliminada de la jornada.

Felipe tuvo un arranque perfecto en las huellas y rápidamente consiguió la temida “Dividida por dos”, aumentando la tensión en el juego. Luego llegó el turno del actor Orlando Herrera, quien intentó sorprender al líder, pero una complicada pregunta relacionada con el Olympique de Marsella terminó dejándolo fuera de competencia.

Más adelante apareció Lila Flores para disputar el reto “Tres sin cambiar”. La participante protagonizó uno de los mejores momentos de la noche al quitarle una vida a Felipe con una gran jugada. Sin embargo, en la ronda siguiente perdió esa ventaja y finalmente quedó eliminada, aunque dejando una gran participación.

La noche continuó con Juan José Cornejo y Miryam Núñez, quienes tampoco pudieron superar al líder. Felipe mostró rapidez y seguridad en cada desafío, especialmente frente a Miryam, a quien derrotó con un solo movimiento en “Tres sin cambiar”. Mientras tanto, en las huellas, aunque no logró grandes cantidades de dinero, siguió sumando poco a poco a su acumulado.

Uno de los momentos más entretenidos llegó con Miguel Estrella y Samia Alava. Miguel no pudo contra una pregunta relacionada con Star Wars, mientras que Samia sorprendió al público al revelar detalles de su estricta dieta como patinadora artística profesional. En el juego “Mira y acierta”, Samia estuvo cerca de avanzar, pero la aparición de los hermanos Gallagher terminó complicando su participación y quedó eliminada.

Finalmente, el último duelo de la noche enfrentó a Felipe Campana y Marco Maldonado en busca del pase al “Duelo final”. Marco falló en un momento decisivo y quedó fuera del programa. Antes del enfrentamiento definitivo, Felipe acumuló 150 dólares más, alcanzando un total de 272 dólares. Aunque estuvo a solo una respuesta de ganar el duelo final, el chef sumó 50 dólares adicionales y cerró la noche consolidándose como el único líder de la tabla acumulada del Ciclo 2.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com