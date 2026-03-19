¿Quién era alias 'La Perris', que murió en la Penitenciaría tres días después de su captura?

Alias 'La Perris' fue detenido durante el toque de queda, el pasado 16 de marzo.

Bryan Macías, alias ‘La Perris’, falleció en la Penitenciaría del Litoral, este jueves 19 de marzo de 2026, tres días después de haber sido detenido durante un operativo ejecutado durante el toque de queda en Guayas.

El sospechoso era identificado por las autoridades como un objetivo de valor intermedio dentro de la estructura criminal de Los Tiguerones, donde presuntamente desempeñaba funciones como cabecilla de sicarios.

Alias ‘La Perris’ fue interceptado en el sector Bermejo de Arriba, en el cantón Santa Lucía, cuando se movilizaba en un vehículo de alta gama.

Según el reporte policial, intentó evadir a los uniformados, pero fue alcanzado y detenido. En el interior del automotor se encontró una pistola calibre 9 milímetros, con cargador y cinco municiones sin percutir, además de una vaina ya utilizada.

Atentado a farmacia de Cristo del Consuelo en toque de queda

En una audiencia, un juez dictó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas, disponiendo su traslado a la Penitenciaría del Litoral. Tres días después fue hallado sin vida en esa cárcel. Se investiga una presunta asfixia.

¿Quién era alias 'La Perris'?

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el cabecilla tenía un historial delictivo vinculado a múltiples muertes violentas y operaciones criminales. Su zona de influencia principal era Santa Lucía, donde se lo relacionaba con extorsiones dirigidas a comerciantes, agricultores y empresarios.

Los registros judiciales reflejan al menos ocho procesos en su contra desde 2016. Entre los delitos constan robo, receptación, asociación ilícita, tenencia y porte ilegal de armas y reincidencia en actividades delictivas en distintos años.

Además de su presencia en Santa Lucía, organismos de seguridad lo ubicaban operando en sectores de Guayaquil como El Fortín, en el distrito Nueva Prosperina