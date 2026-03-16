Bryan Macías jefe de sicarios de los Tiguerones fue capturado en la provincia del Guayas

Fuerzas Armadas capturan a alias La Perris en el cantón Santa Lucía en Guayas.

Durente las primeras horas de aplicación del toque de queda, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional capturaron a Bryan Macías, alias 'La Perris', presunto jefe de sicarios del grupo delictivo Los Tiguerones.

El Ejército ecuatoriano informó en su cuenta de X que con información de inteligencia militar se localizó la ubicación de Macías quien operaba en el noroeste de Guayaquil.

La aprehensión de La Perris cuando se movilizaba en un vehículo por el ingreso al sector de Fátima, indicó el Ejército.

Tras percatarse de la presencia militar, Macías intentó darse a la fuga acelerando el auto, pero fue interceptado pocos kilómetros después.

En su poder se encontró un arma de fuego con cartuchos en su interior.

Macías tiene antecedes penales y una boleta de captura en su contra vigente por incumplir medidas sustitutivas de presentación periódica ante la Fiscalía.