Alias 'La Perris' fue hallado sin vida en la Penitenciaría de Guayaquil

Bryan Macías Cedeño, conocido como alias ‘La Perris’ y señalado como cabecilla de sicarios del grupo delictivo 'Los Tiguerones', fue encontrado sin vida, la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Su muerte ocurre tres días después de su captura. El sospechoso fue detenido la madrugada del lunes 16 de marzo durante un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad en el cantón Santa Lucía, en Guayas, en medio del toque de queda.

Alias 'La Perris' fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo de alta gama. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego y municiones, por lo que fue aprehendido en flagrancia.

Luego durante una audiencia, un juez dictó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas, disponiendo su traslado a la Penitenciaría del Litoral.

Sin embargo, fuentes policiales confirmaron su muerte al interior del centro carcelario. De manera preliminar se conoce que la causa de muerte sería por asfixia. El caso está en investigación.