Alias 'La Vaca' y cinco miembros de Los Choneros fueron detenidos en Manabí

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, junto al Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, aprehendieron a seis presuntos integrantes del GAO Los Choneros, entre ellos alias "La Vaca", señalado como líder de esta estructura.

La operación se ejecutó en el sector El Cañaveral, cantón Pedernales, donde personal militar realizó un reconocimiento ofensivo que permitió ubicar y capturar a los sospechosos.

Durante la intervención se decomisaron dos fusiles, tres pistolas, 10 alimentadoras y 377 municiones, además de sustancias sujetas a fiscalización y una camioneta.

Las autoridades informaron que los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes judiciales, mientras el Gobierno reiteró que mantiene acciones permanentes contra el crimen organizado.