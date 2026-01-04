Ministro John Reimberg anuncia la captura de alias 'Pan Viejo' cabecilla de Los Lobos en Ambato

Capturan a cabecilla de Los Lobos en Ambato, alias pan viejo

El ministro del Interior, John Reimberg anunció la captura de alias 'Pan Viejo' un objetivo criminal priorizado por la Policía Nacional.

El presunto cabecilla de Los Lobos en Ambato, identificado como Jefferson Alexander Hidalgo Sanguines, tenía orden de captura por asesinato de una persona en 2024 y dejar herida a otra.

Además, el detenido posee antecedentes judiciales por robo desde el 2016.

Los Lobos nacieron como una facción disidente del grupo delictivo Los Choneros, uno de los grupos delictivos más grandes del Ecuador.

En el año 2021 surgieron como grupo criminal independiente que operaba desde los centros carcelarios en el país y le declararon abiertamente la guerra por el control del narcotráfico y sus territorios a Los Choneros, según reseña la insightcrime.

En 2021, se informó que Wilmer Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, había muerto durante un motín en la prisión de Turi.

Sin embargo, las autoridades ecuatorianas siguieron la pista a los hechos y después descubrieron que su muerte había sido fingida para facilitar su fuga y que seguía al mando de Los Lobos.

El seguimiento que se hizo a alias 'Pipo' demostró que tras haber simulado legalmente su muerte (2021) hizo su vida en Dubái, con pasos esporádicos por Málaga.

Finalmente, Pipo fue capturado en España a finales de 2025.