Judicatura activa protocolos ante amenaza contra jueza del cantón Paján en Manabí

Dejan una bala de fusil y un panfleto con amenazas para una jueza en Manabí

La mañana de este lunes 2 de febrero una jueza de Paján recibió como amenaza de muerte una bala de fusil acompañada del mensaje: “Ya verás que con nosotros nadie se mete”.

El Consejo de la Judicatura señaló que tras conocer la amenaza a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Paján, en la provincia de Manabí, activó de manera inmediata los mecanismos institucionales.

Entre estas acciones están las gestiones necesarias con las entidades competentes para precautelar la integridad de la servidora judicial quien, actualmente, cuenta con el resguardo permanente de dos efectivos policiales.

La amenaza

Alrededor de las 08:15, de este lunes 2 de febrero personas que aún no han sido identificadas abandonaron un panfleto con las amenazas y el proyectil en las instalaciones judiciales.

El mensaje incluía insultos directos contra la funcionaria y advertencias explícitas.

Según el reporte policial, el personal de seguridad detectó el panfleto durante una verificación rutinaria y de inmediato dio aviso a las autoridades.

La amenaza activó la intervención de unidades especializadas y del sistema ECU 911, que coordinó la respuesta.

Judicatura solicitó seguridad

El coronel William Calle, comandante de la Zona 4 de la Policía, confirmó que la jueza amenazada trabajó anteriormente en el cantón Puerto López, en el sur de Manabí. Las amenazas podrían estar relacionados con casos que la jueza tramita o tramitó en su momento.

Ante esto el Consejo de la Judicatura solicitó formalmente al Ministerio del Interior la actualización del nivel de riesgo de la servidora judicial.

El objetivo del pedido es que se evalúen y determinen las medidas de seguridad correspondientes, conforme al análisis técnico respectivo, y se brinde mayor seguridad a la funcionaria.

Además, como acción preventiva, la Judicatura informó que la jueza labora, desde hace dos años, bajo la modalidad de teletrabajo, disposición que se mantendrá de manera íntegra y al 100% para proteger su vida e integridad.