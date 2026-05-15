Cierres y rutas alternas por competencias atléticas en Quito el 16 y 17 de mayo

AMT implementará cierres viales por competencias atléticas este fin de semana en Quito

Quito vivirá un fin de semana marcado por el deporte con competencias atléticas que reunirán a miles de deportistas y generarán cierres viales en distintos sectores de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que implementará operativos de movilidad, desvíos y rutas alternas "para garantizar la seguridad de atletas y ciudadanos durante las jornadas deportivas".

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Sábado, 16 de mayo: inicia en la av. Amazonas y calle Logroño y finaliza en la plaza San Francisco; la competencia será a las 19:00.

Ruta de la carrera

La competencia atlética nocturna recorrerá importantes vías del norte y del Centro Histórico de la capital.

Los atletas recorrerán las avenidas Amazonas, Atahualpa, calles Ulloa, San Gregorio, av. América, José Riofrío, México, Delfilio Torres, Luis Dávila, Venezuela, Bolívar, Benalcázar, 24 de Mayo, Venezuela, Rocafuerte y calle Guayaquil

Cierres viales:

Están programados desde las 16:30. Los agentes ejecutarán 161 cierres entre vías principales y secundarias. Conoce el detalle en el siguiente enlace: https://n9.cl/ai9j9

Rutas alternas:

Av. Pichincha. av. 10 de Agosto, av. Mariscal Sucre, av. Velasco Ibarra, av. Gran Colombia, Montúfar, Guayaquil y Cuenca.

Sistema Trolebús:

Desde las 16:30, sentido sur-norte, desde la estación Quitumbe hasta la parada Recoleta, se realizarán los giros en la calle Exposición.

Norte-sur desde la estación El Labrador hasta la parada El Ejido; los retornos se efectuarán en la calle Río de Janeiro.

Carrera Liceo Run 2.5 y 5 Km

Se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a las 07:00; la salida y retorno será la Unidad Educativa Liceo Internacional.

Ruta de la carrera:

Pasaje B, calles Amapolas, Reinaldo Espinoza, De los Perales, De las Violetas, De las Malvavas, de las Higueras, De las Alondras, De los Cactus, De las Amapolas para llegar al liceo.

Cierres viales y rutas alternas

Desde las 05:30 se ejecutarán 19 cierres. Y las vías alternas son: Av. Eloy Alfaro, De los Naranjos y Del Platero.

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Carrera ISM 5k

Se realizará el domingo 17 de mayo a las 06:30; iniciará en la calle av. Amazonas e Iñaquito hasta el parque Bicentenario.

Recorrido de la carrera:

Los atletas saldrán desde la calle Iñaquito y av. Amazonas y recorrerán esta avenida sentido sur-norte hasta llegar al parque Bicentenario.

Cierres viales:

Se implementarán desde las 02:00 los 39 cierres viales; consultar en el siguiente enlace: https://n9.cl/qhtrw

Rutas alternas:

Avenidas: Amazonas (norte-sur), 10 de Agosto, 6 de Diciembre, De la República, De los Shyris, Eloy Alfaro, De la Prensa, Galo Plaza Lasso