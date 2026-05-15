Judicatura revisará 86 sumarios disciplinarios para evitar que prescriban

Los miembros del Consejo de la Judicatura sesionaron este viernes 15 de mayo de 2026.

El Consejo de la Judicatura anunció este viernes 15 de mayo de 2026, una serie de medidas para evitar la prescripción de expedientes disciplinarios y garantizar que los procesos contra servidores judiciales sean resueltos dentro de los plazos establecidos.

Durante una sesión del Pleno, las autoridades conocieron un informe sobre 86 expedientes disciplinarios que podrían prescribir entre mayo y junio de 2026. Además, se informó que existen otros 106 sumarios en riesgo de prescripción entre julio y diciembre de este año.

La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, dispuso varias acciones para agilizar la revisión de estos casos y evitar que queden archivados sin resolución.

El Pleno sesionará cuatro veces por semana

Entre las medidas adoptadas, el Consejo de la Judicatura resolvió que el Pleno sesione al menos cuatro veces por semana hasta evacuar todos los procesos pendientes.

También se dispuso que, hasta el 19 de mayo, las direcciones provinciales remitan un nuevo informe actualizado sobre la situación de los expedientes disciplinarios en cada jurisdicción.

Según el organismo, las dependencias provinciales deberán enviar los sumarios con al menos dos meses de anticipación antes de su prescripción, con el objetivo de que el Pleno pueda analizarlos y resolverlos oportunamente.

Revisarán procesos archivados entre 2025 y 2026

Otra de las decisiones adoptadas fue solicitar informes detallados sobre los procesos disciplinarios archivados entre 2025 y 2026 sin conocimiento del Pleno.

Con esta información, el CJ indicó que analizará las actuaciones administrativas realizadas y determinará posibles acciones legales o correctivas.

Durante la misma sesión, el Consejo de la Judicatura destituyó a una exjueza de Santo Domingo identificada con las iniciales A.J.T.C.

La exfuncionaria es procesada penalmente por presuntas irregularidades relacionadas con el concurso de jueces nacionales desarrollado en 2023.

Medidas frente a ataques contra servidores judiciales

El organismo también anunció medidas ante los recientes hechos de violencia registrados contra unidades judiciales y funcionarios del sistema de justicia.

Las direcciones provinciales deberán remitir informes urgentes sobre ataques y amenazas contra dependencias y servidores judiciales, con el fin de coordinar acciones de protección junto a otras instituciones del Estado.