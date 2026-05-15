Jennifer López responde a críticas por sus looks sexys a los 56 años

Jennifer Lopez le respondió a quienes la critican por vestirse demasiado sexy a los 56 años

Jennifer López volvió a encender las redes sociales tras responder con ironía a quienes la critican por utilizar atuendos reveladores a sus 56 años.

Durante el primer espectáculo de su nueva residencia en Las Vegas, la cantante abordó directamente los comentarios sobre su imagen y lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“¿Por qué siempre está desnuda? Y yo digo: ‘Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo’”, comentó entre risas frente al público.

Una respuesta que se hizo viral

El momento ocurrió mientras la artista interactuaba con sus fans durante el show, donde lució varios vestuarios ajustados y brillantes característicos de sus presentaciones.

La reacción provocó aplausos y comentarios positivos en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la seguridad y confianza de la cantante.

La residencia marca una nueva etapa para López en la ciudad del entretenimiento, combinando música, coreografías y una producción de gran formato.

A lo largo de su carrera, la artista ha sido reconocida tanto por su música como por su presencia escénica y estilo, convirtiéndose en uno de los íconos latinos más influyentes del entretenimiento mundial.