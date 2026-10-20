Aprehenden a una mujer con un arma, municiones y más de USD 15 000 en Guayaquil

Una mujer fue detenida en Guayaquil con armas, municiones y USD 15 000 en efectivo la tarde de este martes 20 de octubre de 2026.

Un operativo de inteligencia ejecutado por la Policía Nacional en el suburbio de Guayaquil culminó con el allanamiento de un inmueble.

Según las investigaciones preliminares, era utilizado como centro de acopio para armamento y municiones destinadas al cometimiento de delitos de sicariato en la urbe porteña.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que durante la intervención las fuerzas del orden lograron la aprehensión de una mujer que se encontraba en el sitio y que poseía miles de dólares en efectivo sin lograr justificar su origen legal.

Según el ministro del Interior, John Reimber, el inmueble funcionada como centro de acopio para armamento y municiones destinadas a la comisión de delitos de sicariato. Ministerio del Interior

Evidencias e indicios levantados

Durante la inspección del inmueble intervenido, los agentes policiales recabaron los siguientes elementos de convicción:

1 pistola de fabricación industrial.

de fabricación industrial. 52 municiones de diversos calibres.

de diversos calibres. 2 alimentadoras .

. 4 radios bidireccionales portátiles (equipos de comunicación).

bidireccionales portátiles (equipos de comunicación). 1 teléfono celular.

celular. USD 15.264 en efectivo de procedencia no justificada.

La ciudadana detenida fue trasladada hasta la Unidad de Judicial para ser puesta a órdenes de las autoridades competentes, donde la Fiscalía General del Estado iniciará el proceso penal correspondiente.