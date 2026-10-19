El 58,18 % de homicidios en Ecuador ocurre entre la noche y la madrugada, según Policía

La mayoría de muertes violentas se registran en la Costa ecuatoriana, por eso el toque de queda se focalizará en esas provincias.

La noche y la madrugada concentran la mayor proporción de homicidios intencionales en Ecuador, según un informe de la Policía Nacional citado en el Decreto Ejecutivo 519 donde se establece toque de queda en cinco provincias del país.

Entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, el 58,18 % de las víctimas de muertes violentas registradas a escala nacional murió en ese segmento horario.

Durante ese período se contabilizaron 483 homicidios intencionales en el país. De ellos, 281 ocurrieron entre las 18:00 y las 05:59, mientras que los otros 202 casos se registraron entre las 06:00 y las 17:59.

En términos porcentuales, los homicidios registrados durante la mañana y la tarde representaron el 41,82 % del total analizado, por lo que la mayoría de hechos ocurre en la noche y madrugada

El patrón también se refleja en las cinco provincias donde el Gobierno aplicará un nuevo toque de queda desde el 1 de noviembre.

En Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas se registraron 33 homicidios intencionales entre las 00:00 y las 05:00, precisamente la franja horaria en la que regirá la restricción de movilidad.

Guayas concentró la mayor cantidad, seguido de El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Los datos forman parte de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar el nuevo toque de queda focalizado en estas provincias.

El toque de queda regirá desde el 1 de noviembre

El Decreto Ejecutivo 519, firmado por el presidente Daniel Noboa, establece que la restricción de movilidad estará vigente durante diez días, desde el 1 hasta el 10 de noviembre de 2026.

El toque de queda se aplicará todos los días entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.

El Gobierno sostiene que, pese al anterior toque de queda, que estuvo vigente entre el 17 y el 30 de septiembre, persisten los niveles de violencia y las disputas territoriales entre estructuras criminales.

En las cinco provincias "persisten los índices de violencia criminal, lo que evidencia la resilencia táctica de las estructuras criminales, su constante reconfiguración y la persistencia de las disputas territoriales"

"La ocurrencia de actividades delictivas en la franja horaria entre las 00:00 y las 05:00 hace necesario el fortalecimiento del despliegue operacional focalizado", señala el Decreto.