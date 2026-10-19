Alias 'Gatúbela', vinculada con Los Lobos y Colón Pico, fue detenida en Pichincha

Alias 'Gatúbela' fue detenida durante un operativo militar en Puerto Quito, Pichincha.

Ana Guadalupe G., conocida como alias 'Gatúbela', fue detenida durante una operación militar realizada en Puerto Quito, provincia de Pichincha. La información fue difundida por el Ejército ecuatoriano este lunes 19 de octubre de 2026.

Según las Fuerzas Armadas, la mujer estaría vinculada con el grupo armado organizado Los Lobos, estructura relacionada con Fabricio Colón Pico, uno de sus presuntos cabecillas, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

Armas, droga y dinero decomisados

Durante la intervención, los militares encontraron tres escopetas de fabricación artesanal, 400 gramos de presunta droga y USD 400 en efectivo.

Además, incautaron seis teléfonos celulares que fueron ingresados bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.

En las imágenes difundidas por el Ejército también se observan armas blancas, un cuaderno con anotaciones y tres jeringuillas cuyo contenido no fue especificado.

¿Qué relación tendría con Los Lobos?

De acuerdo con información de inteligencia militar, la estructura a la que presuntamente pertenecería alias 'Gatúbela' estaría relacionada con actividades de comercialización de drogas, extorsión y robo.

El Ejército señaló que el operativo busca afectar la capacidad logística y de financiamiento de esta organización delictiva.

Tras su aprehensión, Ana Guadalupe G. fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre los cargos que podrían formularse en su contra ni sobre una eventual decisión judicial.