Asambleísta de RC, Roberto Cuero, se pronuncia por video de altercado con militares

El asambleísta Roberto Cuero, del movimiento Revolución Ciudadana, se pronunció, el martes 3 de febrero de 2026, sobre un video en el que se lo ve a él y su esposa discutiendo con un grupo de militares.

El video no es reciente, data del 2024, sin embargo este año recién se difundió esas imágenes en redes sociales. El altercado se registró en la avenida José Vicente Trujillo, en el sur de Guayaquil, y tuvo como protagonistas al legislador, su familia y personal militar.

En las imágenes difundidas se observa un momento de tensión entre los uniformados y los familiares de Cuero. Su esposa, Jacqueline Hurtado, aparece increpando a los militares, mientras exige que no vuelvan a tocar a su hijo.

En paralelo, el asambleísta confronta verbalmente a los soldados, a quienes califica de “payasos” y “cobardes”.

Tras la difusión del video, Cuero publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que aseguró que su hijo fue golpeado por los militares luego de ser obligado a descender de la camioneta que conducía.

Según relató, la retención ocurrió a una cuadra de su vivienda, lo que permitió que sus padres llegaran rápidamente al lugar para reclamar por el trato que recibió el joven.

“Lo que ven en ese video no es un político, es un padre”, afirmó el legislador en un mensaje difundido en su X. En su declaración, sostuvo que reaccionó movido por la agresión contra su hijo y que ninguna investidura ni uniforme lo haría “bajar la mirada” en una situación similar.

Además dijo: “mi lucha por los militares de tropa, por los que sufren y caminan el barrio, sigue intacta; pero el uniforme se respeta, no se usa para golpear ciudadanos”.

Por otro lado, en los registros de la Fiscalía General del Estado consta que, en julio de 2024, un oficial de la Marina presentó una denuncia contra Jacqueline Hurtado por el presunto delito de ataque y resistencia, relacionada con este mismo incidente.