Caso Sinohydro: juicio entra en su décima jornada y Fiscalía continúa interrogatorio a perito

El juicio del caso Sinohydro cumple su décimo día de audiencia

El juicio del caso Sinohydro cumplió este lunes 1 de junio de 2026 su décimo día de audiencia donde se juzga a 21 personas entre ellas el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, y miembros de su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado continuó con la presentación de pruebas dentro del proceso que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La diligencia se instaló a las 10:15 con la participación del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, quien prosiguió con el interrogatorio a un perito informático forense vinculado a la información obtenida mediante asistencia penal internacional.

En este proceso judicial, la Fiscalía investiga a 21 personas por el delito de cohecho.

La acusación sostiene que existió una estructura que habría operado durante varios años alrededor de la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico, Coca Codo Sinclair.

Perito detalla evidencias enviadas desde el extranjero

Durante la jornada, el perito explicó aspectos relacionados con la materialización y análisis de información remitida desde el extranjero como parte de la cooperación judicial internacional solicitada por Ecuador.

Sin embargo, 45 minutos después de iniciada la audiencia, el tribunal decidió suspender temporalmente la diligencia.

Los jueces dispusieron que la sesión se reinstale a las 14:30 para continuar con el interrogatorio presentado por la Fiscalía.

La declaración del perito forma parte de la etapa de presentación de pruebas impulsada por el Ministerio Público para sustentar su teoría del caso ante el tribunal.

El rastro de los USD 76 millones en Coca Codo Sinclair

Según la investigación fiscal, entre 2009 y 2018 habría operado una presunta red de corrupción vinculada al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La hipótesis señala que se habrían entregado pagos irregulares a cambio de favorecer a la empresa china Sinohydro en la ejecución de la obra.

La Fiscalía sostiene que el monto de las supuestas coimas alcanzaría aproximadamente los 76 millones de dólares, equivalente a cerca del 4% del valor contratado para la construcción de la central hidroeléctrica.

De acuerdo con el expediente, los recursos habrían sido canalizados mediante terceros, utilizando supuestos contratos de consultoría y representación.

Los pagos, según la acusación, se realizaron a través de transferencias, cheques y otras formas de entrega de dinero.

Inicialmente conocido como Ina Papers, el caso evolucionó tras varios años de investigaciones, peritajes y solicitudes de cooperación internacional.

Con el avance del proceso, el número de investigados se redujo hasta llegar a las 21 personas que actualmente enfrentan juicio.