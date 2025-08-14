Conmoción por el asesinato de dos agentes de tránsito de Manta en menos de cinco horas

Un agente municipal de tránsito de Manta fue víctima de un ataque armado este miércoles 14 de agosto del 2025

Dos muertes violentas golpearon a Manta este jueves 14 de agosto del 2025. En menos de cinco horas, dos agentes de tránsito fueron asesinados en diferentes puntos de esta ciudad de Manabí.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 06:00 en el barrio Costa Azul, en el norte de Manta. La víctima, de 27 años de edad, fue interceptada por sospechosos que se movilizaban en una camioneta.

Según reportes preliminares, hombres armados dispararon al agente, mientras estaba dentro de un vehículo celeste. Imágenes de lo ocurrido muestran impactos de arma de fuego en la ventana y parabrisas del conductor.

Además, cerca de la escena del crimen la Policía Nacional encontró un vehículo incendiado que, presuntamente, fue usado por los responsables para huir.

Casi cinco horas más tarde, poco antes de las 11:00, un segundo agente de tránsito fue asesinado en el sector de Nuevo Tarqui, una zona comercial de contenedores.

Testigos indicaron a la Policía que un grupo de hombres comenzaron a disparar al funcionario de tránsito. La víctima murió en el lugar del ataque. Este crimen ocurrió pese a que en Manabí rige un estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional.

Unidades de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) acudieron a ambos escenarios para realizar el levantamiento de cuerpos y recabar indicios para las investigaciones.

No es la primera que ocurren este tipo de hechos violentos. Según Primicias, desde el 2022 hasta lo que va de agosto del 2025, 14 funcionarios de tránsito de Manta fueron asesinados, incluidos los dos de este jueves 14.