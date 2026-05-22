FF.AA. destruyen casi 1 400 armas en Guayaquil vinculadas con alias 'Fito' y 'Topo'

Las Fuerzas Armadas destruyeron en Guayaquil 1 399 armas y 719 accesorios vinculados a estructuras criminales.

Entre el material destruido constan armas decomisadas en operaciones de alta relevancia vinculadas a alias 'Fito', líder de Los Choneros procesado y recluido en Estados Unidos.

También a alias 'Topo', lugarteniente de Fito y actualmente recluido en la cárcel del Encuentro, tras negarse a ser extraditado a Estados Unidos.

🚨 ¡MÁS DE 2,9 MILLONES DE DÓLARES EN AFECTACIÓN ECONÓMICA A LAS MAFIAS DELINCUENCIALES: ESTAS ORGANIZACIONES CRIMINALES SE QUEDAN SIN ARMAS PARA OPERAR EN ECUADOR! 🚨



Fuerzas Armadas destruyen 1.399 armas incautadas al crimen organizado.💪



➡️ Un total de 1.399 armas y 719… pic.twitter.com/Zj6BLkKBgn — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) May 22, 2026

El armamento pertenecía a grupos criminales como Los Lobos, Los Choneros, Los Lagartos y Águilas, dedicados al narcotráfico, sicariato, extorsión y delitos conexos.

La destrucción del armamento fue ejecutada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en las instalaciones de Andec, sur de la ciudad, bajo verificación internacional de The Mines Advisory Group.