Asesinan en Manta a dos servidores fiscales a pocos metros de su oficina

Escena del doble crimen en el centro de Manta, provincia de Manabí, este 22 de mayo de 2026 a pocos metros de la Fiscalía.

Un nuevo hecho violento sacude a Manta, provincia de Manabí. La tarde de este 22 de mayo de 2026, un vehículo fue baleado con dos ocupantes en su interior.

El hecho ocurrió en el barrio Jocay, centro de Manta. Según testigos, sujetos a bordo de una moto dispararon contra el automotor, estacionado a pocos metros de la Fiscalía, y huyeron de la escena.

Uno de los ocupantes murió inmediatamente, mientras que el segundo falleció cuando era trasladado a una casa de salud. Ambos se desempeñaban como secretarios de la Fiscalía en Manta.

La Policía Nacional recogió al menos nueve indicios balísticos en el lugar, mientras investiga las causas del doble crimen.

Manabí suma casi 200 muertes violentas en lo que va de 2026, 41 de ellas solo en este mes de mayo.