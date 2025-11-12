Así son las brigadas de atención médica en cárceles de Ecuador entre medidas de seguridad

Los controles médicos en medio de seguridades en las cárceles de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el apoyo de las Fuerzas Armadas realizan la Jornada Nacional de Brigadas Integrales Personalizadas en los centros carcelarios del país.

La iniciativa, que comenzó en octubre, está previsto que se mantenga durante tres meses. El objetivo es cubrir a toda a población penitenciaria del país. De este modo, se garantiza un acceso más oportuno y digno a los servicios de salud.

Según el SNAI, esta nueva fase en la gestión sanitaria carcelaria. Si bien la atención en los policlínicos de los centros con mayor hacinamiento continúa para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Para ello, el Ministerio ha diseñado un circuito médico móvil que se instala temporalmente en los patios de los pabellones. Así se permite que los internos sean atendidos de forma secuencial y ordenada.

Las jornadas se desarrollan de forma continua todos los días. Dentro de esta nueva fase se brinda atención médica directamente en los pabellones donde se encuentran personas con enfermedades crónicas. El Ministerio ha creado un circuito médico con diferentes puntos de atención, por los que cada uno de los PPL, al ser atendido, va pasando secuencialmente.

El proceso se inicia con el primer filtro de seguridad y control antes del ingreso al circuito médico. Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria realizan la identificación de cada reo con su respectivo historial médico.

Los internos son llevados de sus celdas al patio donde se encuentra instalado el circuito médico. Esta acción permite la verificación individual de cada detenido antes de ser atendido, constatando su historial clínico y asegurando la atención.

Las Fuerzas Armadas y el SNAI se encargan de la seguridad del personal médico y del control de los detenidos durante su traslado y atención en estos circuitos. Una vez corroborado el historial médico con la persona a ser atendida, el segundo punto corresponde a la verificación clínica y al registro de antecedentes.

Con este procedimiento se garantiza la trazabilidad del proceso, el orden en la atención y la protección de la información médica personal. Posteriormente, como tercer punto, el reo pasa al equipo técnico del área de estadística médica, quienes levantan la ficha clínica individual.

En esta fase se realiza la toma de signos vitales, presión arterial, talla y peso, parámetros esenciales para establecer un diagnóstico inicial y mantener un seguimiento médico sistemático. Esta información es registrada digitalmente, lo que fortalece el sistema de control sanitario dentro de los centros penitenciarios.

Luego, los internos avanzan hacia el área de medicina general, donde los profesionales del Ministerio realizan valoraciones clínicas personalizadas, emiten diagnósticos y formulan tratamientos adecuados. En los casos que lo requieren, se dispone la derivación a especialidades para dar un seguimiento ante enfermedades crónicas o emergentes.

Una vez realizada la consulta médica, los detenidos se dirigen al punto de farmacia donde reciben los medicamentos recetados según las necesidades identificadas durante la valoración. Este componente garantiza la inmediatez en la entrega del tratamiento, promoviendo la adherencia terapéutica y el control de enfermedades dentro del sistema penitenciario.

La jornada culmina con la fase de vacunación y tamizaje, que incluye la aplicación de dosis contra el COVID-19 y el tétanos, además de realizar pruebas de detección para VIH, sífilis, hepatitis B y C, y tuberculosis, complementadas con el tamizaje de esputos para la detección de afecciones respiratorias.