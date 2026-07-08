Caso Sinohydro: Fiscalía pide condena de 6 años y seis meses de cárcel para Lenín Moreno

La audiencia de juciio del caso Sinohydro se desarrolló este miércoles 8 de julio de 2026.

En el día 29 de audiencia de juicio del caso Sinohydro, la Fiscalía solicitó al Tribunal que impongan una pena de seis años y seis meses de cárcel para 20 procesados, entre ellos, el expresidente Lenín Moreno y su familia.

La Fiscalía pidió que se imponga esa condena a todos los procesados , "con aplicación de circunstancias agravantes al cometer el delito entre una o más personas".

Además, pidió multa para los imputados, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y suspensión de los derechos de participación.

También pidió que los procesados pidan disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y colocación de una placa en el Complejo Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

¿Qué es el caso Sinohydro?

Acusaciones

La Fiscalía catalogó al expresidente Lenín Moreno y seis procesados más como autores directos del presunto delito de cohecho.

Según el Ministerio Público, ellos intervinieron directamente en el diseño, coordinación y adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, "mediante un esquema de sobornos distribuidos entre los procesados".

El abogado de Lenín Moreno, David, Meza, asegura que no existe una "prueba madre" que demuestre que el expresidente Lenín Moreno viabilizó el proyecto Coca Codo Sinclair.

En cambio los otros 13 procesados fueron señalados como cómplices, pues habrían "intervenido en la recepción y administración de recursos provenientes del presunto esquema de sobornos facilitando la ejecución del delito".

Para la procesada Priscila B., la Fiscalía retiró la acusación pues "las pruebas no permiten acreditar su participación en el delito investigado".

Alegatos de cierre

El fiscal general (e), Leonardo Alarcón, indicó que Sinohydro entregó dádivas equivalentes al 4% del contrato mediante supuestos pagos indebidos para obtener la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Además, indicó que los procesados usaron cuentas en paraísos fiscales para recibir y distribuir 76,1 millones de dólares provenientes de sobornos.

Además, Fiscalía dijo que demostró que el dinero se habría distribuido según el siguiente esquema: