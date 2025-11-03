Militares hallan armas, droga, licores y celulares durante operativo en cinco cárceles

El Ejército Ecuatoriano realizó operativos en cinco Centros de Privación de Libertad (CPL) este lunes 3 de noviembre del 2025. En las cárceles de Imbabura, Santo Domingo, Chimborazo y Bolívar se hallaron múltiples objetos prohibidos.

El personal militar realizó las requisas para "mantener la seguridad interna y evitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas". Las prisiones intervenidas fueron: CPL de Imbabura, CPL de Santo Domingo Nº 2, y CPL de Riobamba, Alausí y Guaranda.

Los reos fueron ubicados en los patios de los centros penitenciaros. Todos se encontraban sentados en escuadras bajo el resguardo de los uniformados, según se puede observar en las fotografías. Mientras tanto, otro grupo de militares ingresaron a las celdas para buscar los objetos prohibidos.

Las armas, droga, celulares y licores se encontraban ocultos en la pared y estructuras debajo de las camas o entre supuestos muebles instalados en las celdas.

En Imbabura se encontró un celulares, cinco cables, cuatro cargadores, cuatro pipas artesanales, 43 sobres de cocaína, dos fundas de marihuana, cinco cortauñas, 12 armas cortopunzantes, perfumes, un reloj y tres encendedores.

También en la cárcel de Santo Domingo se hallaron 25 celulares, 10 gramos de droga, 32 cargadores de celulares y alcohol artesanal.

Mientras que en las prisiones de Riobamba, Alausí y Guaranda se decomisaron tres celulares, 34 sobres de droga, 15 armas blancas y cables de celulares.

Los operativos se realizaron tras la muerte de 12 presos en la Penitenciaría del Litoral, en la cárcel de Turi y Esmeraldas.