'Nos están siguiendo, nos están disparando':  atacan a dos mujeres en la vía El Empalme-Balzar

Tres hombres en moto disparan contra vehículo de dos mujeres en el tramo El Empalme-Balzar.

Una mujer logró escapar de un violento intento de asalto en la vía El Porvenir, en el tramo El Empalme-Balzar.

Tres hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon mientras intentaban cerrarle el paso.

Ataque armado en la carretera

El hecho quedó registrado en un video fechado el 3 de septiembre, a las 07:32. En las imágenes se observa a una mujer que conducía un vehículo y viajaba junto a otra mujer por la carretera.

En ese momento, tres hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo en movimiento.

Los sujetos comenzaron a disparar mientras intentaban detener la marcha de las mujeres.

Hagamos famosos a estas joyita! #URGENTE // En la vía el porvenir El Emplame_Balzar tres delincuentes en una motocicleta intentaron robarle a una señora que iba en su vehículo. pic.twitter.com/uitT7p9SRb — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) September 4, 2026

La conductora aceleró para escapar

Ante el ataque, la conductora realizó una maniobra para evitar que los motociclistas le cerraran el paso.

Aceleró y logró esquivar los disparos, mientras continuaba por la carretera para alejarse de los presuntos delincuentes.

La persecución continuó durante algunos momentos. La mujer mantuvo la marcha hasta comprobar que los atacantes habían dejado de seguirlas.

Luego pidió a su acompañante que se comunicara con el ECU 911 para solicitar ayuda.“Nos están siguiendo, nos están disparando”

En su pedido de auxilio, la mujer explicó que estaban siendo perseguidas y que los atacantes habían disparado contra el vehículo.