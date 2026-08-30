Creadora de contenido sufre violento robo en Brasil: le quitaron el iPhone en segundos

Al estar atrapados en el tráfico, los conductores tienen pocas posibilidades de alejarse

La creadora de contenido brasileña Tabata Lenk fue víctima de un robo mientras permanecía atrapada en el tráfico de Sao Paulo, en Brasil.

Un delincuente le arrebató su iPhone en cuestión de segundos y, posteriormente, se registró una transferencia bancaria desde su cuenta, pese a que los responsables aparentemente no conocían sus claves.

El robo ocurrió en medio del tráfico

Tabata, conocida por crear contenido relacionado con automóviles, se encontraba dentro de su vehículo cuando un delincuente se abalanzó sobre ella y le arrebató el iPhone. El robo ocurrió rápidamente y la mujer tardó unos segundos en reaccionar.

صانعة محتوى سيارات برازيلية تدعى تاباتا كانت متوقفة وسط الزحام المروري عندما هجم عليها لص وسرق آيفونها، واستغرق الامر منه ثانية واحده فقط. استغرقت تاباتا ثواني حتى استوعبت ماحدث وبعدها بدأت بالبكاء



ولم يكن هذا اغرب ماحدث، الغريب هنا:



قام اللصوص بعمل حواله مالية من حسابها والامر… pic.twitter.com/gw0xrsREXd — Saif (@diol2n) August 30, 2026

Después del asalto, Tabata comenzó a llorar por la situación. Sin embargo, el caso tomó otro giro cuando descubrió que los delincuentes habían realizado una operación desde su cuenta bancaria.

Una transferencia después del robo

Según el relato difundido sobre el caso, los responsables lograron realizar una transferencia bancaria pese a que, aparentemente, no tenían la contraseña de la víctima, su huella facial ni la clave específica para realizar la operación.

Tabata informó lo ocurrido a la Policía, que acudió al lugar para tomar el teléfono y realizar las diligencias correspondientes.

Las circunstancias en las que se concretó la transferencia son parte de las interrogantes del caso.

Una modalidad aprovechada en los embotellamientos

Este tipo de robos es utilizado en algunas zonas de Brasil por delincuentes que aprovechan los vehículos detenidos en medio de la congestión.

Al estar atrapados en el tráfico, los conductores tienen pocas posibilidades de alejarse rápidamente del lugar.

Los asaltantes pueden acercarse a los automóviles, romper sus vidrios y sustraer teléfonos celulares, bolsos y otros objetos que se encuentren en el interior.