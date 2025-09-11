Dos guías penitenciarios heridos tras balacera en restaurante frente a la Penitenciaría
El ataque dejó heridos a dos guías penitenciarios que merendaban en un local de comida frente a la Penitenciaría del Litoral.
11 sep 2025 - 22:23
Una balacera en un restaurante se registró la noche de este jueves 11 de septiembre del 2025 en Guayaquil.
Según información preliminar el ataque dejó heridos a dos guías penitenciarios que merendaban en un local de comida frente a la Penitenciaría del Litoral.
Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional para atender la emergencia.
En videos difundidos en redes sociales se observa a los hombres heridos por impactos de bala mientras eran atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
En desarrollo...
