Atentado en hostal en Manta deja cuatro personas fallecidas, entre ellos un jugador de fútbol

Atentado armado en un hotel contra jugadores del equipo Exapromo, actualmente compitiendo en la Segunda Categoría del futbol ecuatoriano.

Una masacre en el interior de un hostal de Manta este miércoles 10 de septiembre deja hasta el momento cuatro personas fallecidas y dos heridos.

Entre las víctimas se encuentra un jugador de fútbol que pertenecen al equipo en ascenso Exapromo Costa FC.

Se conoce de manera preliminar que el club de fútbol estaba concentrado para jugar el sábado en el estadio Jocay ante el Deportivo Quito.

Se conoce que el ataque armado se registró cerca de las 22h00. Policías y militares llegaron hasta el lugar de alojamiento tras conocer el reporte de este hecho violento.

Jugador asesinado

El atentado criminal se dio contra un hostal donde se encontraban hospedados un grupo de jugadores del club de segunda categoría de Manabí Exapromo Costa FC, que tiene su sede en Manta.

En un comunicado el club confirmó que entre los fallecidos está el jugador identificado como Maicol Valencia Escobar de 25 años de edad.

Valencia llegó recientemente al club mantense como nuevo refuerzo de cara a los Play-Offs del Ascenso Nacional. Otro de los jugadores del club, del que no se reveló la identidad, también resultó herido en el ataque.

Este sábado Exapromo debía medirse al Deportivo Quito en el estadio Jocay de Manta. El encuentro estaba previsto para disputarse a las 12h00. Hasta el momento no se conoce su posible cancelación.