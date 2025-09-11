¿Quién era Maicol Valencia, jugador asesinado durante un ataque armado en Manabí?

Cuatro personas fallecieron durante un ataque armado a un hostal en Manta, en Manabí, la noche del miércoles 10 de septiembre del 2025. Entre las víctimas está Maicol Valencia, un futbolista de 25 años.

El deportista había sido fichado por el club Exapromo Costa FC, equipo de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. El mismo día del ataque, Valencia fue presentado de manera oficial en ese club. Incluso, él entrenó con el conjunto manabita.

Según el equipo Exapromo Costa FC, Maicol Valencia fue una víctima colateral del ataque armado en Manta. La provincia de Manabí es una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador.

"Con profundo dolor informamos que, la noche de este miércoles, se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos. En ese lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia, quien resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club", precisó el equipo Exapromo Costa FC en un comunicado.

Añadió que otro de sus jugadores "se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud" y rechazó "de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad".

Valencia preparaba su debut el sábado 13 de septiembre del 2025, en el estadio Jocay de Manta, en el partido de ida frente a Deportivo Quito, por el torneo de ascenso del fútbol ecuatoriano.

El conjunto de la 'Plaza del Teatro' y el Exapromo Costa FC disputarán el partido de ida de los 32avos de final de los 'playoffs' nacionales de la Segunda Categoría.

"Compartimos el dolor y abrazamos a sus familiares, allegados y a todos quienes forman parte del equipo", publicó el Deportivo Quito en sus redes sociales, tras declararse "impactado" por la noticia del asesinato de Valencia.