Nuevo ataque armado frente a Hospital Teófilo Dávila deja una persona fallecida

Ataque armado acaba con la vida de un hombre en Machala

Un nuevo ataque armado generó conmoción entre los habitantes de Machala. Cerca de las 20:00 de este lunes 24 de noviembre del 2025 se registró un asesinato frente al Hospital Teófilo Dávila.

El hecho violento se da a día seguido tras el ataque en el malecón Puerto Bolívar la noche del domingo frente a una iglesia, donde el alcalde de Machala y el prefecto de El Oro participaban de una misa de inauguración del templo.

Según testigos el ataque de este lunes fue perpetrado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

El agresor se acercó a la víctima y detonó varios disparos directos a la cabeza y pecho del hombre, identificado como Joseph Noboa, que lo dejaron tendido en la calzada.

Personal del hospital trasladó a Noboa hasta el área de emergencias, para dar los primeros auxilios, sin embargo pese a los esfuerzos médicos el hombre falleció producto de las heridas de bala.

El suceso alarmó a los pacientes y sus familiares que se encontraban en la casa de salud. La Policía llegó al lugar para iniciar con las investigaciones del caso.

Agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) revisaron cámaras de seguridad del hospital y del sector para identificar a los sospechosos y seguir la pista del vehículo motorizado donde escapó junto a un cómplice.

Por su parte, el Hospital Teófilo Dávila informó que no hubo más heridos durante el ataque y que el servicio de emergencias continuó funcionando con normalidad.

La Policía investiga si este nuevo hecho violento tiene relación con el ataque registrado en Puerto Bolívar.