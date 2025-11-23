Alias 'Gordo Tacuri', cabecilla de Los Choneros, fue asesinado en un ataque armado en La Maná

Alias 'Gordo Tacuri' fue detenido en marzo del 2025 en Manabí pero fue puesto en libertad.

El cabecilla del grupo delictivo Los Choneros, Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias ‘gordo Tacuri’, fue asesinado en un ataque armado en los exteriores de un local de repuestos automotrices en La Maná, provincia de Cotopaxi.

El ataque armado ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre del 2025, confirmó la Policía Nacional. Se conoce que el cuerpo del hombre quedó tendido en el piso del local de repuestos, hasta que llegó medicina legal para el levantamiento del cadáver.

Alias ‘gordo Tacuri’, enfrentaba múltiples procesos por narcotráfico y era investigado por la Policía Nacional debido a su vinculación con el grupo delictivo ‘Los Choneros’ y su vinculación con alias ‘Fito’, máximo cabecilla de la organización criminal.

La Policía Nacional también manejaba la hipótesis de que alias ‘Gordo Tacuri’ estaba involucrado en las matanzas registradas en General Villamil Playas y El Empalme, en julio pasado, donde hubo más de 20 muertos.

El "Gordo Tacuri" había sido capturado en marzo en el cantón Pichincha, provincia de Manabí. Fue detenido junto a otro sujeto. En ese operativo se decomisó además un arma de fuego, 17 municiones, una moto y ocho celulares.