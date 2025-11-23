Ataque armado frente a iglesia de Puerto Bolívar donde estaba el alcalde de Machala, Darío Macas

Un ataque armado causó zozobra entre habitantes que se encontraban en el interior de una iglesia en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro la noche de este domingo 23 de noviembre del 2025.

Hombres armados llegaron hasta el malecón cercano a la iglesia cerca de las 20:30 y abrieron fuego contra un grupo de hombres que se encontraba en los exteriores de la iglesia durante una misa en Templo Faro, en la ciudad de Machala.

Según testigos los hombres llegaron en tres lanchas y sin contemplación abrieron fuego de manera indiscriminada en los exteriores del recinto religioso. El comandante de Policía de la zona indicó que producto del hecho violento un hombre falleció en el lugar y otro resultó herido.

Trascendió que en la misa estaban presentes el alcalde de Machala, Darío Macas, y el prefecto de El Oro, Clemente Bravo, junto a decenas de feligreses. Los funcionarios estatales salieron ilesos del lugar.

Videos en redes sociales muestran el pánico que desató la balacera y como cuando iniciaron las detonaciones, varias personas corrieron hacia el interior del templo para refugiarse.

Los agentes de Policía que brindaban seguridad al evento y a las autoridades de la provincia respondieron al ataque y, tras un cruce de balas lograron asegurar el área y evacuar a los funcionarios y a los ciudadanos que permanecían dentro de la iglesia.