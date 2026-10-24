Un ataque armado en Pedernales deja un muerto y cinco heridos

Un ataque armado durante una cabalgata en el malecón de Pedernales dejó un muerto y cinco heridos el viernes 23 de octubre de 2026.

Un ataque armado dejó una persona fallecida y cinco heridas la tarde del viernes 23 de octubre de 2026, en el malecón de Pedernales, provincia de Manabí.

El hecho se registró pasadas las 17:00, después de un desfile cívico institucional organizado por las festividades de cantonización y parroquialización.

Según los primeros reportes policiales, tres hombres llegaron al lugar mientras varias personas participaban en una cabalgata. En ese momento se produjo un enfrentamiento armado que dejó seis víctimas.

Dos menores de edad entre los heridos en Pedernales

Entre los cinco heridos se encuentran dos menores de edad y uno de los presuntos atacantes, quien permanece bajo vigilancia policial mientras recibe atención médica.

Las personas afectadas fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

Hasta este sábado 24 de octubre, las autoridades no han confirmado las causas del ataque.

Una de las hipótesis que se investiga es una posible disputa entre grupos de delincuencia organizada que operan en el sector, aunque esta relación no ha sido establecida oficialmente.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.