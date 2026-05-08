Quito: Ataque armado en Solanda deja un cuidador de carros herido

Un hombre que cuidaba carros resultó herido en un ataque armado en Solanda.

Un hombre dedicado a cuidar carros fue herido en un ataque armado en Solanda, en el sur de Quito, la tarde del jueves 8 de mayo de 2026.

El hombre estaba en la calle cuando hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa.

La Policía informó que recibió un impacto de bala a la altura del tórax, cerca del hombro izquierdo.

Un vehículo resultó afectado por el impacto de bala y su ventana explotó.

Estado de salud de la víctima y operativos policiales

La Policía acudió para acordonar la zona y levantar indicios del hecho violento. El ataque quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector.

José Luis Viera, jefe del distrito Solanda, detalló que la víctima tiene un antecedente por robo en el año 2014.

El hombre permanece en una casa de salud pero su estado es estable. Mientras tanto, las autoridades buscan a los responsables del ataque.