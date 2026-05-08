Desarticulan banda en Quito que robó 50 000 dólares en fraudes electrónicos

Cuatro detenidos en Quito por delitos de fraude financiero.

Cuatro personas fueron detenidas por el presunto delito de fraude económico. Así lo informó la Policía Nacional este viernes 8 de mayo de 2026.

Esta supuesta estructura criminal habría ocasionado un prejuicio económico por más de 50 000 dólares, según la Policía.

La Policía Nacional y la Fiscalía llevaron a cabo allanamientos en diferentes sectores de Quito.

La Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía (Ciberpol) encabezó el operativo en el que se intervinieron inmuebles en Fajardo, San Isidro Del Inca y Las Cuadras.

Estas intervenciones se realizaron durante el toque de queda en diferentes sectores de la ciudad, como parte del operativo "Gran Orión 4".

El modus operandi: Así usaban a un asesor para manipular sistemas

Según la Policía, estas personas ocasionaron un perjuicio de más de 50 000 dólares.

La estructura criminal habría manipulado el sistema telemático de una entidad financiera. En ella crearon cuentas digitales fraudulentas.

Asimismo, se gestionaron créditos sin autorización y se transfirió dinero a cuentas de terceros.

Los detenidos presuntamente abrieron una cuenta a nombre de una mujer y obtuvieron un crédito de aproximadamente 20 000 dólares.

Para lograr la aprobación del crédito, los sospechosos habrían usado documentos adulterados. Además se registró gestión indebida de claves de acceso y manipulación del sistema telemático.

La Policía también declaró que un asesor de créditos está presuntamente involucrado en el ilícito y se registran 4 890 dólares transferidos a su favor.