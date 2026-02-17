Ataques armados dejan cinco fallecidos y varios heridos durante el feriado de Carnaval

Un ataque armado perpetrado por personas desconocidas en el sector de Bastión Popular dejó como saldo la muerte de cinco personas y seis resultaron heridas.

El hecho violento se registró en horas de la noche del 15 de febrero en pleno feriado de Carnaval, mientras un grupo de personas se encontraba en los exteriores de una vivienda en el bloque 4 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil.

Los atacantes habrían llegado a bordo de una motocicleta. Según testigos del hecho los hombres abrieron fuego a quemarropa lo que ocasionó la muerte de cinco personas.

Las víctimas fueron identificadas como Daisy L., de 45 años; José C., de 25; y Néstor I., de 49. Además, dos menores de 17 y 8 años de edad.

Otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintas casas de salud de la ciudad.

La Policía Nacional y agentes de Criminalística llegaron hasta el lugar para acordonar la zona y levantar indicios para iniciar las investigaciones.

Violencia con patrulla policial en Machala

Por otro lado un nuevo hecho violento se produjo en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.

Cuatro personas perdieron la vida tras un ataque armado registrado en el sector Puerto Bolívar.

Según el informe policial, los sicarios arribaron al lugar en un vehículo que simulaba ser un patrullero de la Policía Nacional.

Al llegar, los atacantes descendieron del automotor y realizaron varios disparos contra las víctimas.