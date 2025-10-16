Asesinan a juez Marcos Mendoza mientras dejaba a su hijo en la escuela en Manta

Atentado armado contra la vida del juez Marcos Mendoza, quien estuvo relacionado en el caso Blanqueo Fito, un proceso que investiga la trama de lavado de activos del líder de Los Choneros.

El juez penal, Marcos Mendoza fue asesinado al estilo sicariato en la ciudad de Manta mientras dejaba a su hijo en la escuela la mañana de este jueves 16 de octubre del 2025.

El asesinato ocurrió en el barrio Arroyo Azul, sector también conocido como Lomas de Colorado, en el límite de los cantones Manta y Montecristi en la provincia de Manabí.

El crimen que ha conmocionado a la población, fue perpetrado por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

La víctima fue asesinada frente a su hijo mientras se dirigía a dejarlo a la escuela en un auto particular.

Cerca de ocho disparos

Testigos del hecho señalaron que una motocicleta aprovechó que el juez se estacionó con su vehículo para abrir fuego a quemarropa contra el hombre. Se habrían realizado cerca de ocho detonaciones con arma de fuego.

La Fiscalía y agentes de investigación de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar con las investigaciones que permitan dar con el paradero de los asesinos y esclarecer los motivos del crimen.

Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) acordonaron la zona para recabar los indicios balísticos en la escena del crimen.

Las clases en la unidad educativa fueron suspendidas por seguridad de los estudiantes y miembros de la comunidad.

Manta, el distrito más violento en Manabí

En los primeros nueve meses de 2025, el distrito de Manta registró 394 muertes violentas, un aumento significativo en comparación con los 226 asesinatos reportados en el mismo periodo de 2024. Esto representa 168 crímenes más en un año.

La escalada de violencia está relacionada con los enfrentamientos entre grupos delictivos como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, que se disputan el control de actividades ilegales en la región.