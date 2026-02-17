Buseta turística cae a un abismo en la vía Cuenca - Molleturo; hay fallecidos y heridos

Un grave siniestro de tránsito se reportó la tarde de este martes 17 en la vía Cuenca - Molleturo, en la provincia de Azuay.

Una buseta con turistas cayó a una quebrada en el sector Tamarindo de la parroquia Molleturo. Bomberos y personal de tránsito acudieron hasta el lugar para socorrer a los heridos.

La alerta ingresó a las 15:04 a la Línea Única para Emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato el protocolo de respuesta institucional.

Desde el organismo se despachó agentes del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la emergencia.

En el lugar se ejecutaron labores de rescate y control de la circulación vehicular. En videos difundidos en redes sociales se observa como personas intentan socorrer a la víctimas del siniestro.

De manera extraoficial, y según medios locales, el siniestro habría dejado personas fallecidas y varios heridos.