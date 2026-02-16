Cierre vial por siniestro entre tráiler y bus interprovincial en la ruta Papallacta-Quito

Siniestro de tránsito entre tráiler y bus en la vía Papallacta-Quito

En horas de la madrugada de este lunes 16 de febrero se reportó un siniestro de tránsito entre un bus interprovincial y un tráiler, en la vía Papallacta-Quito, a la altura de La Laguna.

El sistema de seguridad ECU 9-1-1 informó que se coordinó la atención de la emergencia con agentes del Cuerpo de Bomberos de Quijos, Quito y Rumiñahui.

Además se sumó personal médico del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Agentes de la Policía Nacional se desplegaron en el sector para controlar la seguridad en la zona.

Según información de las entidades de primera respuesta, 20 personas resultaron heridas y lamentablemente una persona falleció.

Al momento, la vía se encuentra cerrada sentido Papallacta - Quito.