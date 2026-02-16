Tragedia en Esmeraldas choque entre bus cantonal y auto liviano deja dos fallecidos y tres heridos

La mañana de este lunes 16 de febrero dos personas fallecieron en trágico siniestro de tránsito en la vía Esmeraldas - Quinindé.

El siniestro ocurrió en la bajada de Wínchele, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, cuando un auto liviano chocó con un bus de pasajeros de la cooperativa Quinindé.

Bomberos del cantón Esmeraldas y servidores policiales acudieron al lugar y localizaron ambos vehículos a un costado de la carretera .

Videos muestran al vehículo liviano completamente destrozado producto del impacto. En el interior un hombre murió tras quedar atrapado en su interior.

El auto completamente destruido quedó cerca de una estación de servicio. Por su lado, el bus quedó en la cuneta de la vía.