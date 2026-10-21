Cae banda que estafaba a adultos mayores con el 'cambiazo' en Quito y Alausí

La Fiscalía informó que capturan a cuatro presuntos integrantes de red que estafaba a adultos mayores con el "cambiazo" en Quito y Alausí este miércoles 21 de octubre de 2026.

Un operativo conjunto ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una estructura delictiva dedicada a estafar a personas adultas mayores.

La red operaba bajo la modalidad delictiva conocida como el 'cambiazo'.

La intervención, liderada por la Fiscalía, contempló un total de seis allanamientos simultáneos realizados al sur de Quito.

Los mismos se ejecutaron en los sectores de Solanda, La Mena, El Calzado, Chillogallo y Santa Anita y se extendió hasta el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo.

De acuerdo con las investigaciones previas iniciadas por Fiscalía en junio de 2026, los sospechosos se hacían pasar por médicos, funcionarios de salud u otros profesionales para ganarse la confianza de sus víctimas.

Bajo este engaño, abordaban a personas adultas mayores en los exteriores de hospitales públicos, centros comerciales y otros puntos de alta concurrencia, despojándolos de sus pertenencias y dinero mediante la estafa sistemática.

Evidencias levantadas

Durante los allanamientos y las órdenes de detención con multas de formulación de cargos, las autoridades recabaron diversos indicios fundamentales para robustecer el expediente fiscal, entre ellos:

Teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Billetes de lotería

Joyas y otros elementos de convicción

En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos contra los cuatro detenidos por el presunto delito de delincuencia organizado con multas de estafa.