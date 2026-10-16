Cámaras captaron violento asalto a una mujer en La Kenndy, al norte de Quito
Un violento asalto en el sector de La Kennedy quedó grabado en cámaras de seguridad. Dos hombres a bordo de una moto interceptaron a una mujer, la lanzaron al suelo y le robaron sus pertenencias.
Una joven sufrió un violento asalto en el sector de La Keneddy, al norte de Quito, la mañana de este viernes 16 de octubre de 2026. Los sospechosos iban a bordo de una motocicleta.
Captura de pantalla
Compartir
Actualizado:
16 oct 2026 - 14:22
La mañana de este viernes 16 de octubre de 2026, una mujer fue víctima de un violento robo perpetrado por dos antisociales a bordo de una motocicleta en el sector de La Kennedy, al norte de Quito.
El hecho, que duró apenas unos segundos, quedó registrado por completo en cámaras de seguridad de la zona.
Minutos de tensión y forcejeo
En las grabaciones difundidas se observa el desarrollo del ataque en dos momentos clave: cuando la persiguen y la agresión durante el forcejeo.
El acecho y la persecución
La víctima camina tranquilamente por la vereda cuando los sospechosos la interceptan circulando en moto.
Al percatarse de las intenciones de los delincuentes, la joven intenta ponerse a salvo corriendo e incluso intenta arrojar sus pertenencias al interior de una vivienda para evitar el robo, sin éxito.
El forcejeo
En un segundo ángulo de la cámara se visualiza el momento exacto en que uno de los presuntos antisociales la intercepta y la bota violentamente al piso.
Pese a la agresión, la mujer intenta defenderse e incorporarse rápidamente para tratar de alcanzar a los delincuentes, quienes finalmente logran subir a la motocicleta y escapar con rumbo desconocido.
Policía investiga el caso
Tras la difusión del material audiovisual y la alerta de los vecinos, Teleamazonas consultó sobre el caso al Distrito de Policía Eugenio Espejo.
Las autoridades confirmaron que tienen conocimiento del asalto y señalaron que unidades especializadas se encuentran realizando el levantamiento de información.
De igual manera, se encuentran investigando la ruta de escape de los sospechosos y la revisión exhaustiva de las cámaras de videovigilancia para dar con su paradero y proceder con las respectivas capturas.
Compartir