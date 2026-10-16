Cámaras captaron violento asalto a una mujer en La Kenndy, al norte de Quito

Una joven sufrió un violento asalto en el sector de La Keneddy, al norte de Quito, la mañana de este viernes 16 de octubre de 2026. Los sospechosos iban a bordo de una motocicleta.

La mañana de este viernes 16 de octubre de 2026, una mujer fue víctima de un violento robo perpetrado por dos antisociales a bordo de una motocicleta en el sector de La Kennedy, al norte de Quito.

El hecho, que duró apenas unos segundos, quedó registrado por completo en cámaras de seguridad de la zona.

Minutos de tensión y forcejeo

En las grabaciones difundidas se observa el desarrollo del ataque en dos momentos clave: cuando la persiguen y la agresión durante el forcejeo.

El acecho y la persecución

La víctima camina tranquilamente por la vereda cuando los sospechosos la interceptan circulando en moto.

Al percatarse de las intenciones de los delincuentes, la joven intenta ponerse a salvo corriendo e incluso intenta arrojar sus pertenencias al interior de una vivienda para evitar el robo, sin éxito.

Mientras la mujer caminaba por la calle, un hombre se bajó de una motocicleta y empezó a perseguirla. Aunque intentó huir, el sospechoso la alcanzó y le robó sus pertenencias. Captura de pantalla

El forcejeo

En un segundo ángulo de la cámara se visualiza el momento exacto en que uno de los presuntos antisociales la intercepta y la bota violentamente al piso.

Pese a la agresión, la mujer intenta defenderse e incorporarse rápidamente para tratar de alcanzar a los delincuentes, quienes finalmente logran subir a la motocicleta y escapar con rumbo desconocido.

Uno de los sospechosos golepó y botó a la mujer para luego robarle sus pertenencias la mañana de este viernes 16 de octubre de 2026.

Policía investiga el caso

Tras la difusión del material audiovisual y la alerta de los vecinos, Teleamazonas consultó sobre el caso al Distrito de Policía Eugenio Espejo.

Las autoridades confirmaron que tienen conocimiento del asalto y señalaron que unidades especializadas se encuentran realizando el levantamiento de información.

De igual manera, se encuentran investigando la ruta de escape de los sospechosos y la revisión exhaustiva de las cámaras de videovigilancia para dar con su paradero y proceder con las respectivas capturas.