Explotan cajero automático para intentar robarlo en Monjas, en el centro-oriente de Quito

Explotan cajero automático para intentar robarlo la madrugada de este viernes 16 de octubre de 2026.

Una fuerte detonación despertó a los habitantes del sector Alfonso Mora, en Monjas, al centro-oriente de Quito.

Personas no identificadas provocaron una explosión en un cajero automático en un intento por sustraer el dinero en efectivo durante la madrugada de este viernes 16 de octubre de 2026.

Afectaciones y cámaras inhabilitadas

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la alerta ingresó aproximadamente a las 02:30 .

Al llegar al sitio, las unidades policiales constataron que el dispositivo bancario presentaba daños severos en su fachada frontal.

Tenía elementos metálicos y electrónicos desprendidos sobre la acera, en circunstancias compatibles con el uso de material explosivo.

Para dificultar su identificación y el rastreo de sus movimientos, los delincuentes inhabilitaron varias cámaras de videovigilancia de la zona pintándolas con pintura en aerosol.

El dispositivo bancario presentaba daños severos en su fachada frontal, con elementos metálicos y electrónicos desprendidos sobre la acera. Policía Nacional

El modus operandi

Versiones preliminares recopiladas por agentes en el punto señalan que en el hecho habrían participado al menos tres vehículos:

Un furgón de color verde .

. Un automóvil de color gris .

. Una motocicleta de color negro, cuyos ocupantes habrían cumplido la función de vigilancia ("campana") en los alrededores.

Despliegue investigativo

Personal de la Policía Judicial (PJ) y la Unidad de Criminalística acudieron al lugar de los hechos para acordonar y preservar la escena, levantar indicios balísticos y químicos, y analizar la ruta de escape empleada por los sospechosos.

La Policía Nacional coordinó con el ECU-911 la difusión de las características de los vehículos involucrados para desplegar operativos de búsqueda y localización en los sectores aledaños y salidas de la capital.