Capturan a alias 'Paisa', presunto implicado en el asesinato de un hombre decapitado en Quito

Alias 'Paisa' fue capturado en Quito, este jueves 30 de julio de 2026, tras un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas, con información proporcionada por Inteligencia Militar.

El detenido tiene antecedentes penales y es investigado por su presunta participación en el asesinato del hombre cuyo cuerpo fue encontrado decapitado en el norte de la capital.

El Ministerio de Defensa Nacional informó que alias 'Paisa' sería un presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Además, según las investigaciones, él habría sido contratado como sicario por esta organización criminal para ejecutar el crimen.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, una alimentadora, municiones y droga.

Las investigaciones relacionan a alias 'Paisa' con el homicidio del hombre cuyo cuerpo decapitado fue localizado la mañana del 29 de julio sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura del ingreso a Llano Chico, en el norte de Quito.

El hallazgo generó conmoción entre los habitantes del sector, ya que la víctima fue abandonada sobre un puente de la parroquia Llano Grande, en una escena de extrema violencia que movilizó a personal de la Policía y de Criminalística para el levantamiento de indicios e inicio de las investigaciones.