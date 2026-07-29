Hallan cuerpo decapitado y embalado en la av. Simón Bolívar en la entrada a Llano Chico

La mañana de este miércoles 29 de julio del 2026, un macabro hallazgo conmocionó a la ciudadanía en la av. Simón Bolívar, en la parroquia de Llano Grande, en el norte de Quito.

Moradores reportaron el hallazgo de un cuerpo embalado que estaba junto a un paso a desnivel a la altura de la entrada al sector de Llano Chicoy su cabeza sobre la calzada de la transitada avenida.

Hasta el lugar llegaron agentes de criminalística para acordonar la zona y empezar los procedimientos investigativos para dar con la identidad del cuerpo.

Medicina legal, realiza precedimiento de levantamiento del cadáver que de manera preeliminar se conoce se trataría de un hombre.

El cuerpo fue colgado en la entrada del barrio Bella Aurora sobre la avenida Simón Bolívar.