Hombre pierde la mano tras explosión de una bomba en Cristo del Consuelo, Guayaquil

Un hombre perdió la mano tras la explosión de un artefeacto en Guayaquil.

Una bomba explotó en la mano de un hombre en el sector de Cristo del Consuelo, en Guayaquil, según videos difundidos el martes 6 de mayo de 2026.

El hombre vestido con camiseta y gorra blanca caminó por el puente de la 'A', con el brazo ensangrentado y la ropa quemada.

La Policía Nacional acudió al sitio para detener al hombre, señalándolo de haber intentado lanzar una granada a un inmueble cercano.

"¿Por qué se le reventó en la mano? Por la bomba que iba a tirar, no justifique nada", dijo uno de los policías que atendió el procedimiento.

Sin embargo, moradores del sector intervinieron para evitar el procedimiento policial y pedir atención médica para el herido.

"El niño es un niño sano, no lo vamos a dejar morir desangrado", replicó una mujer mientras sostenía un torniquete improvisado en el brazo del hombre.