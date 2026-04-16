Seguridad

Capturan a presunto miembro de Los Tiguerones, con notificación roja de Interpol

El detenido tiene antecedentes penales por delincuencia organizada. 

Imagen referencial a un detenido

Pexels

Evelin Caiza A. 

16 abr 2026 - 20:11

La tarde del 16 de abril de 2026, la Policía informó que detuvo en Colombia a  Cristhian Elian R. B, sobre quien pesa notificación roja de Interpol. 

Según las autoridades, el detenido sería presunto integrante del grupo Los Tiguerones y considerado Individuo de Interés Penal Relevante. 

El detenido cuenta con antecedentes penales 

Además, tiene antecedentes por delincuencia organizada, asesinato, receptación y robo.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano ecuatoriano intentó evadir identificación con documento falso, pero fue reconocido mediante verificación biométrica.

El procesado se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera del proceso de extradición hacia Ecuador.

