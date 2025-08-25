Capturan por séptima ocasión a presunto cabecilla de grupo delincuencial en Ecuador

Alias "Matatán" fue capturado por la Policía Nacional por séptima vez, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, este lunes 25 de agosto de 2025.

Reimberg señaló a Luis Enrique Z. C. como el presunto cabecilla del grupo delincuencial "Chone Killers", catalogado por el Gobierno como terrorista.

"Función Judicial: Hagan el trabajo que corresponde, que es dejar a los delincuentes donde deben quedarse: en la cárcel", escribió el Ministro.

Alias "Matatán" fue detenido en Durán en flagrancia, según Reimberg. En su poder se hallaron un arma de fuego, cargadores, municiones, dinero en efectivo y un vehículo que fue retenido para investigaciones.

El ministro Reimberg enfatizó que alias "Matatán" fue entregado a las autoridades una vez más, luego de registrar seis detenciones entre 2010 y 2020.

Según Reimberg, alias "Matatán" ha enfrentado procesos penales por tentativa de asesinato y robo, en 2010; tenencia de armas no autorizadas, en 2011; tráfico ilícito, en 2014; asociación ilícita, en 2017; y tráfico ilícito de sustancias, en 2020.

El detenido ha sido señalado como cabecilla de los "Chone Killers" y un objetivo de intermedio valor para el Gobierno.

En los operativos en Durán se han allanado más de 30 viviendas vinculadas con el grupo "Chone Killers". También se ha apuntado a la infiltración de familiares de miembros de esa banda en el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Tránsito de la ciudad.