Capturan por séptima ocasión a presunto cabecilla de grupo delincuencial en Ecuador

El ministro del Interio, John Reimberg, insistió en que alias "Matatán" vaya a la cárcel. El hombre fue detenido en Durán por la Policía.

Alias 'Matatán' fue recapturado por séptima vez en Ecuador.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 ago 2025 - 17:17

Alias "Matatán" fue capturado por la Policía Nacional por séptima vez, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, este lunes 25 de agosto de 2025.

Reimberg señaló a Luis Enrique Z. C. como el presunto cabecilla del grupo delincuencial "Chone Killers", catalogado por el Gobierno como terrorista.

"Función Judicial: Hagan el trabajo que corresponde, que es dejar a los delincuentes donde deben quedarse: en la cárcel", escribió el Ministro.

Alias "Matatán" fue detenido en Durán en flagrancia, según Reimberg. En su poder se hallaron un arma de fuego, cargadores, municiones, dinero en efectivo y un vehículo que fue retenido para investigaciones.

El ministro Reimberg enfatizó que alias "Matatán" fue entregado a las autoridades una vez más, luego de registrar seis detenciones entre 2010 y 2020.

Según Reimberg, alias "Matatán" ha enfrentado procesos penales por tentativa de asesinato y robo, en 2010; tenencia de armas no autorizadas, en 2011; tráfico ilícito, en 2014; asociación ilícita, en 2017; y tráfico ilícito de sustancias, en 2020.

El detenido ha sido señalado como cabecilla de los "Chone Killers" y un objetivo de intermedio valor para el Gobierno.

En los operativos en Durán se han allanado más de 30 viviendas vinculadas con el grupo "Chone Killers". También se ha apuntado a la infiltración de familiares de miembros de esa banda en el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Tránsito de la ciudad.

