Cuenca: cuatro detenidos fueron sentenciados a 30 años por un asesinato en la cárcel de Turi

Un Tribunal sentenció a 30 años de prisión a detenidos por un asesinato en la cárcel.

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Anderson Javier V., Emerson Alexander N., Josué Eduardo L. y Segundo Yonsin C. a 30 años de privación de libertad por el asesinato de Jonathan P., de 29 años.

El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024 dentro de la cárcel de Turi. En el dictamen también se dispuso que los procesados paguen 198 720 dólares por concepto de reparación integral a los familiares de la víctima.

En la audiencia de juicio, el Fiscal a cargo de la investigación demostró que Jonathan R. y otros privados de libertad se encontraban en la celda 23 del Centro de Detención Provisional (CDP), cuando de forma sorpresiva ingresaron cuatro reclusos portando armas blancas.

De inmediato se dirigieron hacia la víctima, a quien le propinaron varias puñaladas que le causaron la muerte. Los cuatro sentenciados, según la Fiscalía, ingresaron a la celda de manera sorpresiva portando armas blancas. De inmediato atacaron a Jonathan P., quien recibió 125 puñaladas que provocaron su muerte.

Uniformados de las Fuerzas Armadas que vigilaban el centro escucharon los gritos de auxilio y acudieron al pabellón. En el pasillo sorprendieron a Segundo Yonsin C. y a Josué Eduardo L. arrojando dos cuchillos al piso, por lo que fueron aprehendidos.

De acuerdo a la indagación posteriormente, Anderson Javier V. y Emerson Alexander N. también fueron detenidos en su celda, con manchas de sangre en sus manos y prendas de vestir.

Las pericias legales del proceso y los análisis de ADN confirmaron que en las armas incautadas, ropa y muestras tomadas a los procesados se halló perfil genético de la víctima. A eso se sumaron los testimonios.