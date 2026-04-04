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Seguridad

Hallan arsenal y carro robado durante allanamiento en Cuenca

Durante la intervención a un inmueble en Cuenca, se incautó armamento y prendas policiales.

El caso está vinculado a un delito de asesinato y continúa en investigación.

X/@JohnReimberg

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 09:58

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Un inmueble fue intervenido en el sector de Ricaurte, en la ciudad de Cuenca, como parte de las investigaciones por un hecho violento relacionado con un presunto delito de asesinato. 

El caso ha llamado la atención debido a que este tipo de hallazgos no son frecuentes en esta ciudad del sur del país.

Arsenal y vehículo robado  

Durante el operativo, las autoridades localizaron un vehículo reportado como robado y un importante arsenal. 

Entre los indicios encontrados se detallan:

fusiles, pistolas, armas blancas, seis granadas tipo limón y prendas similares a uniformes policiales.

El hallazgo forma parte de una investigación más amplia vinculada a un caso de asesinato, que continúa en desarrollo. 

Las autoridades no han descartado nuevas diligencias ni posibles vinculaciones con otros hechos delictivos.

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