Policía halla droga camuflada en caja de ponchos que iba a ser enviada de Tumbaco a Canadá

La Policía Nacional halló un paquete con estupefacientes que estaba camuflado en un doble fondo dentro de una caja con ponchos y artesanías. Este tenía como destino final Montreal, Canadá y pretendía ser enviado por un sistema de paquetería internacional desde Tumbaco.

Así informó el ministro del Interior, Jhon Reimberg, este viernes 3 de abril del 2026 a través de su cuenta de X. Allí también se confirmó que dos personas fueron aprehendidas. En esta intervención policial se hallaron cuatro planchas de cocaína.

Las detenidas y las evidencias fueron "puestas a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo los procedimientos legales", según la publicación de Reimberg. Además de las fotografías de las detenidas y de las evidencias se compartió un video en el que se muestra el momento del ingreso de los cartones a la oficina del sistema de envío.

Otro operativo en el sur de Quito

Más temprano, este mismo viernes 3 de abril, Reimberg también informó que hubo otro operativo en el sur de Quito. Allí "se incautaron aproximadamente 500 gramos de pasta base, 47 planchas de marihuana, un arma de fuego con su alimentadora, 62 municiones, 10 teléfonos móviles, 2 motocicletas y 300 dólares en efectivo".

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional. Fueron detenidas dos mujeres que almacenaban y distribuían droga en el sector La Ecuatoriana, en el sur.